Fútbol Internacional
21 ago 2025 , 09:44

Las posibles sanciones de Conmebol sobre Independiente y U. de Chile por los actos de violencia

El pasado inmediato marca que el último partido cancelado a nivel Conmebol fue Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

   
  • Las posibles sanciones de Conmebol sobre Independiente y U. de Chile por los actos de violencia
    Jugadores de ambos clubes observando los ataques.( AFP )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

El partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile tuvo que ser suspendido por los actos violentos generados en las gradas, algo que ha dejado centenas de detenidos y decenas de heridos.

Conmebol se pronunció horas después del duelo y catalogó el partido como "cancelado", adelantando que no continuará y que se resolverá en la mesa de la entidad deportiva en Asunción.

Lea: Así fueron los violentos incidentes de manera cronológica en el Independiente vs. U. de Chile

"En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido", comunicó la Conmebol.

La máxima entidad del fútbol sudamericano aseguró que "se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado", y designó el caso a los Órganos Judiciales internos.

"Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", agregó.

Posibles sanciones tras ser cancelado el partido

El pasado inmediato marca que el último partido cancelado a nivel Conmebol fue Colo Colo de Chile y Fortaleza de Brasil el 10 de abril por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Dos aficionados de apenas 13 y 18 años murieron cerca del estadio Monumental David Arellano. Hinchas se metieron al campo y eso llevó a la Conmebol a cancelar el duelo por "faltas de garantías".

La Conmebol dio por vencedor a Fortaleza con un 3-0 una multa económica significativa y la prohibición de jugar con público en cinco partidos como local, además de restricciones para los hinchas en cinco encuentros como visitante.

Ante ese contexto, Independiente al ser local, sería el mayor afectado porque los actos violentos se dieron en su escenario deportivo, siendo responsable directo de lo sucedido.

Mientras tanto, en el aspecto deportivo Alianza Lima de Perú espera en cuartos de final tras eliminar en su llave de octavos a Universidad Católica

Temas
Copa Sudamericana
Conmebol
violencia estadios
Universidad de Chile
incidentes
Argentina
Noticias
Recomendadas