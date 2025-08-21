Las posibles sanciones de Conmebol sobre Independiente y U. de Chile por los actos de violencia

El partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile tuvo que ser suspendido por los actos violentos generados en las gradas, algo que ha dejado centenas de detenidos y decenas de heridos.

Conmebol se pronunció horas después del duelo y catalogó el partido como "cancelado", adelantando que no continuará y que se resolverá en la mesa de la entidad deportiva en Asunción.

"En función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido", comunicó la Conmebol.

La máxima entidad del fútbol sudamericano aseguró que "se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado", y designó el caso a los Órganos Judiciales internos.

"Toda información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", agregó.