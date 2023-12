Preolímpico: Allen Obando no irá al microciclo de la Selección de Ecuador sub 23

La selección ecuatoriana de fútbol sub 23 realizará su primer microciclo con el objetivo de prepararse para el Preolímpico, pero no podrá contar con Allen Obando para las prácticas.

Los entrenamientos, que se iban a realizar del 3 al 21 de diciembre, en la Casa de la Selección, iban a recibir a 25 jugadores que fueron llamados por Miguel Bravo para ir planeando la convocatoria final para el Preolímpico.

No obstante, Allen Obando sufre de una lumbalgia, que lleva desde la eliminación de Ecuador en el Mundial sub 17, por ello no ha podido volver a sumar minutos en el primer equipo de Barcelona SC, y no ingresó en la convocatoria de los últimos partidos.

Barcelona SC anunció que después de conversar con el cuerpo médico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se decidió que el delantero siga en Guayaquil para realizar el proceso de recuperación.

Obando estaba entre los considerados para ser convocado al Preolímpico de Venezuela, pero su ausencia en el microciclo podría significar que no sea llamado para disputar esa competición.

El torneo que se jugará en Venezuela, del 20 de enero al 11 de febrero 2024, Ecuador jugará ante Venezuela, Brasil, Colombia y Bolivia en el grupo A.