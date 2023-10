El cuerpo técnico de Ecuador aún no ha quedado definido para la competición, pero lo más probable es que Miguel Bravo, entrenador sub 20, dirija el equipo sub 23, o podría formarse una dupla técnica junto a Diego Martínez, como sucedió en el Mundial sub 17.

En el Preolímpico pasado, la Tri fue eliminado en la primera ronda con cero puntos, cero goles a favor y nueve anotaciones en contra.