Independiente del Valle y Liga de Quito, los que más aportan jugadores a la Tri Sub 17

Este jueves 19 de octubre, el entrenador de la Selección de Ecuador Sub 17, Diego Martínez, dio a conocer la lista de los 21 jugadores que representarán al país en el Mundial de Indonesia, que se llevará a cabo del 10 de noviembre al 2 de diciembre.

Independiente del Valle y Liga de Quito son los dos clubes que más aportan jugadores a esta selección, con ocho y cinco, respectivamente. Esto es el reflejo del trabajo que hacen ambas escuadras en sus divisiones formativas.

Barcelona y Universidad Católica son otros equipos de Liga Pro que aportan con más de un futbolista, ambos con dos citados.

No es la primera vez que sucede algo así. En la convocatoria para el Sudamericano Sub 20, bajo el mando del ex entrenador de la mini tri, Jimmy Bran, estas dos escuadras eran la base de esta selección.

Independiente del Valle aquella vez aportó con ocho y Liga de Quito con siete.

