Por su parte, Liga de Quito contribuyó con siete futbolistas a la mini tri (Sub 20) y seis a la Sub 17. Estas dos selecciones de Ecuador clasificaron a los mundiales de su categoría que se llevarán a cabo en este año.

Entre las dos escuadras suman un total 31 jugadores convocados , siendo Independiente del Valle el que más aporto con 18. De ese número, 1 0 fueron citados para Ecuador Sub 20 y ocho a la Sub 17.

Independiente del Valle y Liga de Quito se destacan por su trabajo en las formativas. Actualmente, son los clubes que más jugadores aportaron a las convocatorias de las selecciones de Ecuador Sub 20 y Sub 17.

En la residencia viven alrededor de 150 jugadores, de diferentes categorías (Sub 13, Sub 15 y Sub 17) . Andoni Bombín, director de formativas de Independiente del Valle, quien llegó al club en este año tras la salida de Igor Oca (actualmente entrenador de Universidad Católica), es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y entrenador nacional de fútbol UEFA Pro. Ha ejercido distintos cargos en numerosos clubes de Bizkaia y se destaca por su bagage internacional en Athletic Club de Bilbao y en China.

" Tenemos algunos entrenadores que han pasado por las formativas del club , que por algún motivo determinado su carrera no pudo seguir a nivel profesional, o bien por una lesión o por una decisión técnica.(...) este club no solamente pretende formar futbolistas, sino, insisto, formar personas que les permitamos disponer de proyectos de vida buenos para ellos", puntualizó.

"Hay una idea transformadora, desde hace algunos años, en esta enorme institución (Liga de Quito), que es poder precisamente formar sus propios futbolistas y lograr tener en su primer equipo al menos un 30% de jugadores genuinos".

Alrededor de 170 chicos entrenan en el complejo de Alto Rendimiento ubicado en Pomasqui (extremo norte de Quito) de las diferentes categorías. (Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 19). De ese número, 50 a 60 futuros futbolistas viven en la residencia, donde reciben educación, comida, y todas las atenciones que requieran.