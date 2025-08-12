Fútbol Internacional
Pervis Estupiñán reveló por qué eligió el número de Cafú en el AC Milan

Pervis Estupiñán sorprendió al escoger el dorsal 2 en el AC Milan después de su fichaje y explicó el motivo para hacerlo.

   
    Pervis Estupiñán firmó en este mercado de fichajes con el AC Milan desde el Brighton.( Redes sociales )
Pervis Estupiñán tuvo su presentación oficial como nuevo jugador del AC Milan, después de firmar en este mercado de fichajes, y despejó una duda por la elección de su dorsal en su llegada.

El lateral izquierdo nunca utilizó el dorsal 2 en su carrera, pero decidió vestirlo en el cuadro italiano para homenajear a una leyenda del Milan.

¿Por qué Pervis Estupiñán usa el 2 en el AC Milan?

Pervis explicó que "el número 2 lo llevó un jugador muy importante como Cafú y quiero empezar con buen pie para honrar esta camiseta”.

Estupiñán agregó que “antes de firmar con el Milan, leí que Cafú me había dedicado unas palabras muy bonitas, así que decidí homenajearlo", dijo en rueda de prensa.

Pervis Estupiñán quiere homenajear a Cafú en el AC Milan.
Pervis Estupiñán quiere homenajear a Cafú en el AC Milan. ( Redes sociales )

Es un jugador perfecto para el Milan. Cuando alguien juega bien, no siente el peso del legado de quienes estuvieron antes. Estupiñán es exactamente lo que vi con su selección”, fueron las palabras de Cafú.

El futbolista de 27 años ya disputó tres partidos con el Milan en la pretemporada, pero no sumó minutos en el amistoso ante el Chelsea de Moisés Caicedo.

Ahora, el debut oficial de Pervis con el Milan será este domingo 17 de agosto ante SSC Bari en la primera ronda de la Copa de Italia.

