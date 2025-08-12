Pervis Estupiñán reveló por qué eligió el número de Cafú en el AC Milan

El lateral izquierdo nunca utilizó el dorsal 2 en su carrera , pero decidió vestirlo en el cuadro italiano para homenajear a una leyenda del Milan .

Pervis Estupiñán tuvo su presentación oficial como nuevo jugador del AC Milan , después de firmar en este mercado de fichajes, y despejó una duda por la elección de su dorsal en su llegada.

Estupiñán agregó que “antes de firmar con el Milan, leí que Cafú me había dedicado unas palabras muy bonitas , así que decidí homenajearlo ", dijo en rueda de prensa.

“Es un jugador perfecto para el Milan. Cuando alguien juega bien, no siente el peso del legado de quienes estuvieron antes. Estupiñán es exactamente lo que vi con su selección”, fueron las palabras de Cafú.

Lea más: (VIDEO) La respuesta de Hernán Galindez a los hinchas argentinos que le gritaron vendepatria



El futbolista de 27 años ya disputó tres partidos con el Milan en la pretemporada, pero no sumó minutos en el amistoso ante el Chelsea de Moisés Caicedo.

Ahora, el debut oficial de Pervis con el Milan será este domingo 17 de agosto ante SSC Bari en la primera ronda de la Copa de Italia.