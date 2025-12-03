Fútbol Internacional
03 dic 2025 , 12:46

Moisés Caicedo ha revelado que se siente cansado por la sobrecarga de partidos

Moisés Caicedo ha sido uno de los futbolistas que más partidos ha jugado en el año. Moi ha comentado a personas cercanas que se siente cansado por el extenso calendario.

   
  • Moisés Caicedo ha revelado que se siente cansado por la sobrecarga de partidos
    Moisés Caicedo es uno de los futbolistas que más partidos ha disputado en esta temporada.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

El estado físico de Moisés Caicedo empieza preocupar a los hinchas del Chelsea y a los ecuatorianos para su desempeño en el Mundial 2026, incluso el volante reconoció su cansancio a lo largo de la temporada.

Hace pocos días, el Niño Moi reveló que tiene constantes problemas en la rodilla, pero no planea parar hasta lesionarse; sin embargo, el ecuatoriano también tiene problemas físicos.

El portal BBC Sport reveló que Caicedo le ha dicho a personas cercanas que se siente cansado por la sobrecarga de partidos que ha disputado en esta temporada, entre los juegos con Ecuador y el Chelsea.

Lea más: Independiente del Valle recibirá alrededor de USD 10 millones por la venta de los gemelos Quintero al Arsenal, según la prensa inglesa

Incluso, la unión de jugadores en el FIFPro señala que Moisés es uno de los futbolistas que sufre de una carga desigual de partidos, en comparación con sus compañeros de equipo.

Moisés Caicedo se va a perder varios partidos de la Premier League por su expulsión.
Moisés Caicedo se va a perder varios partidos de la Premier League por su expulsión. ( Redes sociales )

Ahora, el Niño Moi fue expulsado durante el encuentro ante el Arsenal y se va a perder tres partidos en la Premier League, algo que el cuerpo técnico de los Blues no ve con los ojos para darle descanso.

Lea más: Así fueron los sorteos de Ecuador en la fase de grupos de los últimos cuatro Mundiales

“Moisés ha jugado casi todos los partidos, incluso con Ecuador, durante esta paralización va a poder descansar un poquito más. El próximo martes jugamos Champions League y él estará disponible ante Atalanta”, explicó Enzo Maresca en rueda de prensa.

El entrenador italiano agregó que “es una oportunidad para que Caicedo pueda recuperar sus energías y mejorarse de su lesión de la rodilla”, cerró el DT.

En esta temporada, Moisés Caicedo ha disputado 25 partidos con el Chelsea y con la selección de Ecuador.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Premier League
Fútbol Europa
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Moisés Caicedo
Chelsea
Enzo Maresca
Ecuador
Noticias
Recomendadas