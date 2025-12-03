Moisés Caicedo ha revelado que se siente cansado por la sobrecarga de partidos

El estado físico de Moisés Caicedo empieza preocupar a los hinchas del Chelsea y a los ecuatorianos para su desempeño en el Mundial 2026, incluso el volante reconoció su cansancio a lo largo de la temporada.

Hace pocos días, el Niño Moi reveló que tiene constantes problemas en la rodilla, pero no planea parar hasta lesionarse; sin embargo, el ecuatoriano también tiene problemas físicos.

El portal BBC Sport reveló que Caicedo le ha dicho a personas cercanas que se siente cansado por la sobrecarga de partidos que ha disputado en esta temporada, entre los juegos con Ecuador y el Chelsea.

Incluso, la unión de jugadores en el FIFPro señala que Moisés es uno de los futbolistas que sufre de una carga desigual de partidos, en comparación con sus compañeros de equipo.