Moisés Caicedo: “Están encantados con Kendry Páez en el Chelsea”

El Chelsea se alista para recibir a Kendry Páez en Inglaterra, por esa situación, Moisés Caicedo comentó la situación dentro del conjunto inglés, sobre la llegada del jugador de 16 años.

Kendry Páez fue fichado por el Chelsea por alrededor de USD 20 millones, tras ello el ecuatoriano ha visitado en varias ocasiones a las instalaciones del conjunto inglés para conocer al cuerpo técnico y adaptarse al país.

Con esa razón, los Blues planean organizarle un plan de entrenamiento que realice fuera de las canchas, cuando vuelva a Ecuador, hasta hacer su fichaje de forma definitiva hasta el 2025. Además, programarán un calendario de viajes a Inglaterra para el jugador ecuatoriano, y ya empezó sus clases para aprender inglés.

Por el motivo de la pronta llegada de Kendry a Inglaterra, Moisés Caicedo mencionó que “Los últimos partidos que he jugado con él, cuando he venido, me han preguntado por él y me han dicho que es muy bueno”.

Además, acotó “están encantados con él (Kendry) aquí (en el Chelsea)”, pues el ecuatoriano ya destaca con la Selección mayor de Ecuador y en Independiente del Valle.

Incluso destacó que está contento por Kendry, y le alegra que el Chelsea se encuentre pendiente del jugador ecuatoriano. Por esa razón, Niño Moi señaló que le ha dado varios consejos a Páez, como que “trabaje duro, siga por el buen camino”, y tiene aspiraciones para que pueda triunfar e incluso se va a convertir en un ídolo de Ecuador.

Kendry y Moisés se encontrarán en Inglaterra, la próxima semana, que Paéz viajará y verá el partido ante el Newcastle, del 19 de diciembre, desde las gradas.