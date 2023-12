Felipe Caicedo cobraba más de USD 400 mil mensuales en Arabia Saudita

"Estoy dispuesto a ir a cualquier parte, pero no a cualquier precio. Se necesita un buen proyecto que sea interesante, de lo contrario creo que no funcionará", eso fue lo que dijo Felipe Caicedo en una reciente entrevista con el medio EuroFoot, dejando claro que no espera rebajarse salarialmente.

Este tema es clave para el veterano delantero ecuatoriano, quien ha sido el gran protagonista de los rumores de mercado en la Liga Pro, haciendo referencia que Barcelona SC está interesado en sus servicios.

Según distintos medios internacionales, entre ellos Transfermarkt, Caicedo habría recibido un salario mensual por USD 416 mil en su breve paso por el Abha Club de Arabia Saudita, con el que estuvo vinculado hasta mayo del presente año y había firmado por una campaña a cambio de USD 5 millones.

Caicedo, de 35 años, se encuentra sin club, no anota un tanto desde el pasado 10 de marzo con su escuadra, por lo que BSC estaría buscando fichar a un jugador inactivo y sin cuota goleadora.

Por el momento, Barcelona no ha anunciado a ningún jugador tras proclamarse como nuevo presidente, Antonio Álvarez en reemplazo de Carlos Alfaro Moreno.