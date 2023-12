Aunque, aquello supone un avance, expertos en la materia sostienen que no será suficiente, pues señalan que la falta de transparencia complica el control casa adentro. Además, si entre este grupo existen sospechas, ¿qué pasa con el control económico de aquellos que pertenecen a Segunda Categoría?

No es la primera vez que el fútbol está bajo la lupa. No por casualidad, este año, mediante una reforma legal, se incluyó a los clubes como sujetos que deben reportar a la Unidad de análisis Financiero y Económico (UAFE). Desde este mes, los equipos de la serie A y B deben obtener su código de registro, ya que a partir de enero de 2024 deberán que reportar todos los meses sus transacciones .

Para el abogado especializado en derecho deportivo, David Norero, se trata de un aumento exponencial. En ese sentido, cuestiona: "¿De dónde está saliendo el dinero?". Además, advierte algunas posibilidades: "Puede provenir de lavado de dinero, de evasión tributaria o corrupción política".

Para José Miguel Mosquera, abogado y expresidente de la Comisión de Arbitraje de la FEF, a diferencia de lo que indican los datos, no observa un aumento significativo en la creación de clubes en esta categoría. En su experiencia, "no hay mucha creación de nuevos clubes profesionales porque las asociaciones se están blindando mucho y no hay mucha cabida para nuevos clubes".

LEA: Empresas creadas por narcotraficantes en Ecuador; desde servicios de seguridad, belleza, construcción y más

El candado de las asociaciones respondería a dos motivos, según su visión: "Ya sea por decisión propia o porque el valor para ingresar a una asociación es muy alto". Mosquera explica que el monto depende del contexto; por ejemplo, en la asociación en Guayas podría costar USD 20 000, mientras que en otras más pequeñas, la cifra podría ser de USD 10 000.