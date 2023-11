Ser funcionario público y tener acciones en empresas que firman contratos con el Estado está prohibido en Ecuador. Lo dice la Constitución de la República en el artículo 152 que establece que aquellos que mantengan dicha relación no pueden ocupar cargos ministeriales.

Sin embargo, ni eso, ni el código de ética que firmó Guillermo Lasso en el primer día de sus funciones, en el que también prohíbe contratar directa o indirectamente con las entidades públicas de la Función Ejecutiva, impidió que sus funcionarios incumplan con las normativas.

En otras palabras, hay quienes parecen ser 'inmunes' ante la Ley. Así quedó evidenciado en mayo de este año, cuando en una entrevista el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, admitió ser accionista de Centro de Radio y Televisión Cratel C.A, conocido como Teleamazonas, una empresa que contrata con el Estado.

En ese entonces, Corral insistió que no tenía conflictos de intereses porque con sus abogados había construido una "muralla china", para no conocer el estado de la compañía: "No conozco sus cifras", aseguró.

En otro caso, aunque guardando las distancias, figura el ministro de Trabajo, Patricio Donoso Chiriboga, uno de los seis funcionarios del presidente saliente, Guillermo Lasso, que se mantuvo desde el inicio hasta el final de su gestión.

Entre sus bienes, el ministro saliente también tiene participaciones en seis empresas, una de ellas, es Vita Alimentos C.A. (Compañía anónima), que ha sido proveedora del Estado mientras Donoso cumplía sus funciones. Aquí los detalles.