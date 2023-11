Algunos de estos desplazamientos también tuvieron como objetivo la cooperación y la seguridad, como el viaje a Israel durante ocho días, acompañado por una comitiva de siete personas. En cuanto a las visitas a países europeos como España, Suiza y Bélgica, el propósito fue buscar la eliminación de la visa Schengen, aunque hasta ahora no ha tenido éxito.

Carlos Estarellas, analista internacional, explica que es común que los viajes presidenciales formen parte de la actividad de los jefes de Estado, sin embargo, su efectividad se mide por los logros, "cada viaje debe traer como consecuencia logros positivos para el país, convenios internacionales, acuerdos, etc. En ese balance, es muy poco lo que ha logrado el presidente Lasso".

Sin embargo, en la mayoría de estos desplazamientos, los decretos especifican que Alcívar no recibiría viáticos "de ninguna clase". Aunque existen cuatro excepciones en los desplazamientos a China, Reino Unido, México y Perú, donde no se detalló si recibió o no recursos públicos.