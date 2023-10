Aunque la Constitución de Ecuador no oficializa el papel de la primera dama, ni asigna fondos públicos para ello, a lo largo de los años, diferentes mujeres han desempeñado este rol con distintos niveles de activismo, presencia pública, ausencias y a veces, controversia. Este puesto ha reflejado la evolución de la sociedad ecuatoriana, pasando de amas de casa a profesionales tituladas y, en la actualidad, con un nuevo término que refleja la era de las redes sociales: influencer.

En la historia, también se destaca a Martha Bucaram de Roldós (1979-1981), la primera dama con la que el país volvió a la democracia, fue esposa del presidente Jaime Roldós. ​​​​​Ella no fue una primera dama convencional, desde la campaña electoral tuvo una gran injerencia acudiendo a los mítines e impulsaba la participación de las mujeres en la política. Ya en el cargo, convirtió al patronato en el Instituto Nacional del Niño y la Familia (Innfa).

No es sorpresa que entre las más memorables se nombre a Corina del Parral Durán, una escritora, poetisa argentina y esposa del difunto presidente José María Velasco Ibarra, quien ocupó cinco veces el cargo. Parral se preocupó por mitigar la pobreza de las madres, por eso fue la mente detrás de la creación del Patronato Nacional del Niño, siendo su primera presidenta.

"Rafael y yo no vemos sentido en esas palabras: primera dama", manifestó en 2006, Anne Malherbe , en una de las pocas entrevistas que dio.

La presencia física o implícita de María de Lourdes Alcívar ha estado en casi todo el gobierno de Guillermo Lasso. Junto a él ha aparecido en anuncios importantes, como cuando Lasso pidió la baja de todo el mando policial, en septiembre de 2022. Es común que el primer mandatario la mencione en sus intervenciones o esté presente en fotografías.

Su rol ha sido confuso y en algunas ocasiones polémico. En noviembre de 2021, Alcívar dio declaraciones polémicas, en el marco del un acto oficial por el 25N: "No, mujeres, no somos víctimas de nadie, solo de nosotras mismas, si nos dejamos. Si nosotras no nos hacemos respetar, nada va a cambiar”. Lo que le valió críticas por parte de grupos feministas que cuestionaron su conocimiento en el tema.

