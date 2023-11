Advertencia de Daniel Noboa a multilaterales de posible impago de la deuda fue un acierto, según analistas

En las declaraciones, Noboa señaló que para aumentar el ingreso público planteará una reforma tributaria en diciembre. No dio detalles de cómo sería su ejecución, sin embargo, para los analistas no supone una solución total: "Más bien sería una medida parche para generar nuevos ingresos, pero si no solucionan problemas de fondo no va a lograr mucho", apunta Calderón.

La dirección de esta reforma, según el analista Calderón, debe ir en sentido de bajar impuesto para aumentar el consumo, "ojalá no vaya de la mano con incrementar los impuestos porque ya no hay cabida para hacerlo, la vía debe ser reduciendo impuestos para que se genere un mayor ingreso tributario en función que las personas y empresas consuman más", opina.

El analista recuerda que cuando fue el terremoto en Manabí y se subió el IVA del 12 al 14% por un año, "la recaudación tributaria fue menor en esos meses que se aplicó que el año anterior, es decir, no consiguió el efecto deseado", dice Calderón.

Al contrario, la analista Herrera, puntualiza que el IVA en Ecuador es uno de los más bajos de la Región, subirlo sería una medida rápida para aumentar los ingresos, dice, aunque reconoce que el costo político y social podría ser alto para Noboa.