El secretario Sebastián Corral reconoce que es accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado

El secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, en una entrevista con el periodista Carlos Vera, dijo que no va a cambiar su vida por algo temporal, al ser consultado por los contratos que tiene Centro de Radio y Televisión Cratel C.A, conocido como Teleamazonas, empresa en la que es accionista, con el Estado.

“Esto (su nombramiento) es un tema temporal. Yo no voy a cambiar mi vida por una cosa que puede durar, entre un día y seis años”, señaló el funcionario.

Insistió en que no tiene conflicto de intereses porque con sus abogados ha construido una "muralla china", para no conocer el estado de la compañía; e incluso para no intervenir en temas editoriales.

Además, dijo que no tiene intereses en administrar un canal público: "No conozco sus cifras". También sostuvo que no depende de él.