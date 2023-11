Según Durán, la prefecta no respondió a su consulta sobre la variación en el patrimonio: "Primero, no me contestó y cuando hice la publicación me escribe diciéndome que me va a denunciar porque la he calumniado y puesto en riesgo la seguridad de su familia".

Este medio intentó obtener declaraciones de la prefecta sobre la situación actual de la provincia y sus recientes afirmaciones. Sin embargo, el personal de comunicación expresó su descontento por la nota publicada el día de ayer por Ecuavisa.com sobre la rueda de prensa, argumentando que el señalamiento al periodista no era la noticia: "el tema central de la rueda de prensa no fue ese".