Claudia bloqueó el número, lo que provocó la furia de los extorsionadores. Entonces, le enviaron un audio desde otro contacto con una nueva amenaza e insultos, esta vez en contra de su familia: "Si yo no daba la plata, secuestrarían a mi esposo o entrarían al colegio para secuestrar a mi hija". Hay una pausa, mientras Claudia trata de continuar con su relato en medio de sollozos. Desde ese momento, dice, su pequeña de 10 años ya no asiste físicamente a la escuela y recibe clases virtuales.

La voz de Claudia Navarrete (nombre protegido) se quiebra en múltiples ocasiones durante la llamada. Ella es maestra parvularia hace 15 años en una unidad educativa ubicada en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. Hace dos semanas atrás, a su celular llegó un mensaje aterrador: "Me dijeron que si no colaboraba con los 100 dólares me iban a mandar a matar".

View this post on Instagram

Hoy, ella ya está devuelta a clases, al no contar con seguridad ha optado por aplicar otras estrategias. Asimismo, solicitó el cambio a otro colegio, pero aún no ha recibido respuesta.

“Son padres de familia que pertenecen a cosas que no están debidas. Me amenazaron de que me iban a quemar viva, que me iban a arrastrar. Fueron hasta con armas y todo”.

Pese a la insistencia de este medio de comunicación, el ministerio de Educación no ha remitido ninguna respuesta sobre las acciones que se tomarán para abordar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los docentes.