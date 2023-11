Es que el reclutamiento de niños para el negocio de la guerra es una realidad no solo en Colombia sino también en Ecuador, donde jóvenes son captados por bandas de narcotráfico, convirtiéndolos en víctimas del conflicto. En lo que va de 2023, 180 jóvenes han sido asesinados en la Zona 8 (Durán, Guayaquil y Samborondón).

En su intervención, Arellano hizo énfasis en el trabajo con la niñez, por eso, dijo que lo primero es la inversión social y "no implica solo plata, el diálogo intergeneracional y la capacidad de empoderar a la juventud", piezas indispensables para el cambio de Comuna 13.

No obstante, Arellano enfatiza que el proceso de transformación aún no ha concluido: "La guerra persiste". Por eso, aclara que su visita a Guayaquil tiene dos objetivos fundamentales: "Uno es brindar esperanza y el otro es llevar esperanza". Aunque el conflicto en la Comuna 13 no ha cesado por completo, añade que "la transformación es evidente, real y está en curso".

En este sentido, destaca que en Colombia, si bien no se ha logrado la paz, sí se han alcanzado estados ideales de transformación en medio del conflicto.