"Me siento como rehén": así es vivir en Puerto Bolívar, en Machala, por la violencia

La vida allí ya no es la misma. Así lo describe Marlene Criollo (nombre protegido), quien ha vivido en la parroquia Puerto Bolívar durante 30 años, cuenta que todo cambió drásticamente en el último año y medio, con la violencia empeorando. Ahora se siente "como un rehén" porque no puede irse. Este es su testimonio.

Marlene lamenta que ya no puede recibir visitas de sus familiares y que la vida en comunidad ha desaparecido. Cuando llega la noche, todas las puertas se cierran y nadie permanece en las calles, excepto ellos, comenta. Hace dos meses, pasó algo impensable: "Salieron unas personas, pero porque ellos (las bandas) los botaron y se adueñaron de las casas, aquí prácticamente las personas que no pertenecemos a esas bandas son pocas, tal vez unas 20 familias", según calcula. ​​​​​​

Aunque a Marlene no le han pedido que desaloje, menciona que casi todos sus conocidos se han ido y ahora hay muchos solares abandonados. Lamenta que, aunque quisiera marcharse, no tiene a dónde ir y, además, implicaría perder la vivienda que construyó con mucho esfuerzo. "Hace tiempo hubiera salido, pero no puedo permitirme pagar un arriendo. Aquí me quedaré hasta que Dios me ayude", concluye.