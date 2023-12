Profesor fue asesinado en Monte Sinaí, Guayaquil, por jóvenes que vestían uniforme de colegio

Galo Simón Balseca, un docente de 56 años, fue asesinado a tiros dentro de un bus de la línea 132 que circulaba el viernes en Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Según testigos, los criminales eran jóvenes que vestían uniforme de colegio.

La víctima fue atacada cuando se dirigía a su casa luego de salir del plantel Leonidas García, que se ubica en la Vía a Daule, donde la mañana de este lunes alumnos y profesores mostraron luto por su compañero que tenía 20 años en la docencia.

El crimen motivó que la Unión Nacional de Educadores (UNE) se reúna con el Gobernador del Guayas para denunciar que 120 profesores son víctimas de extorsión y amenazas por parte de estudiantes. Por eso piden al distrito de educación que los trasladen a otros planteles.

"Nuestro compañero fue vil y cruelmente asesinado. El delito de él fue reclamar a los estudiantes que tengan un mejor comportamiento, y que por lo tanto, iba a informar al DECE y a las autoridades de la situación violenta que había parado", denuncio el representante gremial Hilario Beltrán.

Solo una profesora que labora en una escuela en Monte Sinaí se atrevió a presentar la denuncia en la Fiscalía porque teme ser la próxima víctima.

“Son padres de familia que pertenecen a cosas que no están debidas. Me amenazaron de que me iban a quemar viva, que me iban a arrastrar. Fueron hasta con armas y todo”.

El gremio también reclamó por la falta de policías en los planteles. La Subsecretaría de Educación decidió que habrá tres días de clases virtuales por el asesinato del docente.