Para Hilario el Plan de Escuelas Seguras ha fallado porque no se ha cumplido con la presencia policial en los exteriores de las unidades educativas. Sin embargo, para Roberto Santa María, jefe del Distrito Nueva Prosperina, señala que el delito se fragua dentro de las aulas y no solo en los exteriores: "Las economías criminales están en el interior de los planteles existe la comercialización de armas, drogas, reclutamiento".

La situación en las aulas empeoró, según su perspectiva, con la liberación de la tabla de drogas en 2013 , afirma que esta medida no fue acompañada de la creación de centros de rehabilitación ni de campañas sociales. El resultado, manifiesta, es que hoy "grupos delincuenciales han captado a muchos jóvenes, los maestros ya no tenemos autoridad frente a los maestros ni estudiantes".

Santa María detalla que los maestros enfrentan dos tipos de extorsiones. Por un lado, están aquellas perpetradas por bandas delictivas que exigen pagos para permitirles trabajar, tal como mencionaba Hilario.

Por otro lado, existe la extorsión realizada por los propios estudiantes, y este fenómeno ha ido en aumento. "Los estudiantes se dan cuenta de que al infundir terror, algunos maestros optan por retirarse, solicitar traslados, o algunos se arriesgan". El caso del maestro asesinado indica que la situación está alcanzando niveles críticos, dice.

De hecho, una profesora de escuela en Monte Sinaí denunció ante la Fiscalía una amenaza en su contra. “Son padres de familia que pertenecen a cosas que no están debidas. Me amenazaron de que me iban a quemar viva, que me iban a arrastrar. Fueron hasta con armas y todo”.

Este medio solicitó una vocería sobre las próximas acciones al ministerio de Educación, pero hasta el cierre de este reportaje no se concretó el pedido. Por su parte, Santa María asegura que el Proyecto Policía Escolar está analizándose.