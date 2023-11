Pero, ¿qué viene después de la eliminación de esta medida y cuáles serán las implicaciones? Expertos en la materia exponen posturas a favor y en contra de la decisión de Noboa , sin embargo, identifican que las problemáticas de fondo no se resolverán. Aquí los detalles.

Así la resolución de Noboa deberá estar acompañada de tribunales especializados en drogas, infraestructura con médicos y técnicos que puedan dar un tratamiento coercitivo. Al igual que políticas de prevención con base científica, "no una simple charla", cuestiona.

La psiquiatra especialista en adicciones y directora de la Clínica de Conducta, Julieta Sagnay, reconoce que la eliminación no va a evitar que alguien consuma, pero sí lo va a persuadir a buscar un tratamiento.

Según el analista, la tabla necesitaba ajustes para identificar de manera más efectiva a los vendedores, pero no su eliminación: "Es iluso pensar que sin tabla el consumo va a bajar, los microtraficantes van a seguir vendiendo, la tabla únicamente era un tema de no criminalizar aquellos que tenía una enfermedad".

Herrera sostiene que el problema es de índole de salud pública y no una cuestión de seguridad ciudadana. Por lo tanto, la eliminación no impactará en estos grupos de delincuencia organizada, dice, que utilizan a niños y jóvenes, remunerándolos con drogas, con el fin de crear una dependencia que los vuelva más vulnerables a cometer delitos.

Según los datos que cita, cerca del 75% de las personas privadas de libertad no tienen una sentencia, lo que, según su perspectiva, la derogatoria empeorará la situación. "Al ser enviados a la cárcel, tendrán dos opciones: pagar para ser protegidos o unirse a alguno de estos grupos, ingresando así a una especie de 'escuela de crimen'".

En la misma línea, Katherine Herrera, analista en seguridad, enfatiza que la derogación no resolverá los dos problemas fundamentales: "En primer lugar, el consumo y, en segundo lugar, tampoco reducirá el microtráfico, considerado uno de los delitos del crimen organizado".

La tabla era una herramienta usada por policías, jueces y fiscales para diferenciar a un consumidor de un traficante. Al no existir más, Sagnay asegura que será necesario establecer una nueva tabla, aunque sugiere que no debería ser pública, sino desarrollada de manera prudente y científica. Según ella, su difusión fue un error ya que se redujo la percepción del riesgo, "los jóvenes creyeron que era permitido drogarse".

En este nuevo contexto, los jueces deberán revisar las escalas de cantidad, "si alguien tiene 30 fundas, ya no es compatible con el consumo personal, es microtráfico", señala.

Para Pinto no sería acertado desconocer el umbral permitido, "no sabremos si el juez actúa de manera imparcial (...) la no transparencia se prestaría, inclusive, a corrupción".