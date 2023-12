Moisés Caicedo: "Estoy tranquilo, esto iba a llegar en cualquier momento, y tenía que ser fuerte mentalmente"

Moisés Caicedo no vive su mejor momento con el Chelsea luego de tener un arranque pálido lleno de críticas y un rendimiento bajo con el cuadro inglés.

El ecuatoriano habló para los micrófonos de Telemundo Deportes, donde reconoció que el club no está bien en el tema deportivo (marchan doceavos).

Lea: Diego Palacios rechaza oferta de Barcelona SC para el 2024

"A mi corta edad he tenido mucho éxito, logrando cosas con la Selección, Brighton, y ahora con (Chelsea) recién llegue, claro que ahora no estoy pasando por un buen momento, pero estoy tranquilo que esto iba a llegar, tengo que ser fuerte de la mente. Nunca me dejé llevar por los halagos de nadie. Solo yo sé lo bueno que soy" expresó Caicedo.

Sobre las presiones de dar el salto a uno de los grandes de Europa, Caicedo expuso: "Mi mentalidad siempre ha sido ganadora, ganar partidos, ganar en el centro del campo los duelo, me molesto conmigo mismo, quisiera mostrarme. El fútbol a veces es así, se necesita de tiempo para adaptarse. Siempre quiero ganar y que el equipo este bien".

"El fútbol te da esto: altas y bajas. El club y yo no estamos pasando por un buen momento, pero estoy tranquilo, porque esto iba a llegar en cualquier momento, y tenía que ser fuerte mentalmente, sabía que la gente que te ponía arriba te iban a bajar, eso lo entendí y por eso nunca me dejé llevar por los halagos de nadie, trabajo para mí, con que mi familia sepa lo bueno que sea, es suficiente para mí", cerró.

Moisés Caicedo es el fichaje más caro en la historia de la Premier League (USD 146 millones), por lo que se espera que destaque y lidere el proyecto deportivo de la escuadra londinense.