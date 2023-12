Prensa inglesa califica de "sobrevalorados" a Moisés Caicedo y Enzo Fernández

El Chelsea no vive un gran momento en la Premier League, tras cosechar una nueva derrota, al caer 2-0 ante el Everton, la prensa británica ha decidido descargar en contra de Enzo Fernández, Moisés Caicedo y hasta el propio Mauricio Pochettino, quien recientemente pidió más fichajes.

The Sun, The Independent y el Daily Mirror apuntaron a los dos volantes sudamericanos, quienes llegaron al plantel inglés como las dos contrataciones más caras en el club y la de la Premier League.

The Sun analizó el juego del tricolor, señalando que "sus pases no fueron incisivos ni amenazantes. Se podría argumentar que ese no es el papel de Caicedo en el equipo, pero gastar más de 100 millones de libras en un jugador debería conllevar ciertas expectativas".

Por su parte, Daily Mirror escribió post derrota del Chelsea "otra exhibición lamentable", profundizando, el medio calificó de "jugadores pasivos" a Enzo Fernández y Caicedo.

En la misma nota, Caicedo fue calificado por 4 sobre 10, mientras que Fernández recibió un 5.5 sobre 10.

Cabe recordar que el Chelsea pagó USD 134,3 millones por el argentino al Benfica, mientras que por el ecuatoriano, se desembolsó USD 146 millones, dejando un total de USD 280 millones entre ambos fichajes.

Finalmente, el más crítico fue The Independent que tildó de "sobrevalorados" a ambos jugadores: "Mientras tanto, su dupla de 222 millones de libras en el mediocampo fue superada por Scott McTominay, del Manchester United, el miércoles. Primero Enzo Fernández y luego Moisés Caicedo fueron adquisiciones récord de la Premier League. Si el partido contra el United sugirió que necesitaban la energía de Conor Gallagher a su lado, las deficiencias del Chelsea sugieren que cada uno de ellos (Caicedo y Fernández) estaba enormemente sobrevalorado".

Lo cierto es que el Chelsea lleva gastado más de mil millones en un año calendario, lo cual se ha reflejado en un pobre doceavo lugar dentro de la Premier, por detrás de equipos modestos como el Brentford y Fulham.