El Chelsea de Moisés Caicedo no levanta cabeza, tras su segunda derrota consecutiva en Premier League

El Everton hurgó en la herida que no consigue sanar el Chelsea y cerró su semana mágica con su tercera victoria en siete días (2-0), cimentada en los tantos de Abdoulayé Doucouré y Lewis Dobbin y en el gran desempeño de sus defensas Mykolenko, Tarkowski y Brantwaite, impenetrables en las intentonas del conjunto de Mauricio Pochettino.

Al Everton le han bastado tres partidos para recuperar casi todos los puntos que perdió con una sanción que de golpe y porrazo les colocó en la pelea por no descender. En siete días ha ganado al Nottingham Forest (0-1), al Newcastle (3-0) y, este domingo, al Chelsea. Ya está cuatro puntos por encima de las posiciones de descenso y ha conseguido mantener la crisis en el cuadro londinenses.

Ahora le esperará una semana complicada a Pochettino, que antes del duelo estaba a ocho puntos de la sexta y última plaza con acceso a los puestos europeos. El Chelsea no podía permitirse darse el lujo de pinchar esta jornada y menos con la plantilla tan larga y con una inversión tan millonaria que tiene.

Pero sin duda, el impulso del Everton en las últimas fechas convirtieron el choque en un peligro para el Chelsea, con una crisis de resultados incrustados de forma sempiterna. El equipo de Pochettino no gana para disgustos, cada encuentro es una montaña rusa en la que no sabe qué va a ocurrir. No hay red de seguridad en el conjunto londinense, que además sigue con su lista interminable de bajas. Hasta nueve jugadores tenía en la enfermería esta jornada.

Pochettino sufrió otra ausencia a la media hora de iniciado el choque. Lesionado, tuvo que salir del terreno de juego James. Entró Colwill, que obligo a Cucurella a jugar en el lateral derecho a pierna cambiada. Después se iría Robert Sánchez, casi al final, también directo a la enfermería. El Everton tampoco se libró de la carga de partidos con jornada entre semanal. También perdió en la primera parte a Asley Younh, que dejó su hueco a Patterson en defensa.

