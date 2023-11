Respecto a ello, Pochettino en rueda de prensa post partido, explicó la razón por la cual el ecuatoriano no entró al rol titular . "Sí, es cierto que con Moisés Caicedo hay que gestionar con cuidado sus minutos. Regresó con nosotros ayer de su compromiso internacional con Ecuador y solo tuvo una sesión de entrenamiento, por lo que sentimos que era mejor evitar posibles problemas y tener cuidado con él teniendo tantos juegos por delante".

El Chelsea de Moisés Caicedo fue goleado por el Newcastle por la jornada 13 de la Premier League. El entrenador argentino, Mauricio Pochettino, decidió que el ecuatoriano no ingrese de titular para este cotejo.

"Es por eso que tenemos un equipo grande, para que podamos utilizar a varios jugadores. No queremos obligar a nadie a disputar estos encuentros cuando no estén en perfectas condiciones, por lo que el hecho de que Moisés no sea titular es solo para evitar cualquier tipo de riesgo", añadió.

Actualmente, el Chelsea ocupa el puesto 11 de la tabla de posiciones. Su próximo partido será contra el ex-equipo de Moisés Caicedo, el Brighton. Este cotejo se llevará a cabo el domingo 3 de diciembre a las 09:00 (hora de Ecuador).