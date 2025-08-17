El Manchester United perdió ante el Arsenal en la primera fecha de la Premier League

Ni Matheus Cunha ni Bryan Mbeumo ni Benjamin Sesko fueron suficientes para cambiar el destino este domingo del Manchester United, reincidente y derrotado 0-1 por el Arsenal en el inicio de la Premier League.

El único gol del partido llegó por un error decisivo de su portero Altay Bayindir aprovechado por Riccardo Calafiori.

En el minuto 13, Declan Rice lanzó el córner, Saliba estorbó dentro del área pequeña y el portero Bayindir, entre la molestia rival y la torpeza propia, palmeó fatal el centro, remachado en el segundo palo por Calafiori, atento, solitario y goleador.

El United mostró velocidad, potencia, atrevimiento, Mbeumo es un recurso de sumo valor. Y Matheus Cunha, más aún incluso. Ha ganado en su ataque. Entre los dos alteraron constantemente al Arsenal, salvado por el palo, a tiro de Dorgu, y el portero David Raya antes del descanso.

No sufrió mucho más el Arsenal en el inicio del segundo tiempo, apenas en un saque de esquina que despejó David Raya como no hizo Bayindir en el 0-1.

En el otro lado tampoco tuvo ninguna ocasión Gyokeres, que salió a la hora de partido, sin goles ni nota, reemplazado por Kai Havertz.

Amorim subió la apuesta ofensiva. Sumó la entrada de Sesko a la permanencia sobre el terreno de Cunha y Mbeumo, cuyo testarazo en el minuto 73 fue la mejor opción de todo el duelo para el United. David Raya se lanzó, pleno de reflejos, para sostener la victoria del Arsenal, práctico, resolutivo y aspirante a todo.