Hernán Galíndez se ilusiona con ser el primer arquero en atajar dos Mundiales con Ecuador

Finalmente, Galíndez dijo que “trato de ser feliz acá dentro. <b>Desde el primer momento que llegué, no hay nada más importante que ponerme estos colores.</b> Sea cual sea la competencia, es una bendición <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/ecuador-enfrentara-seleccion-europa-amistoso-fifa-2026-NF10262096 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/estados-unidos-vs-ecuador-hora-donde-ver-amistoso-fecha-fifa-DG10258856 target=_blank></a></b>