10 oct 2025 , 14:57

Hernán Galíndez se ilusiona con ser el primer arquero en atajar dos Mundiales con Ecuador

El jugador de Huracán, Hernán Galíndez, se mostró ansioso por tener la oportunidad de convertirse en el primer arquero ecuatoriano en atajar en dos Mundiales.

   
    Hernán Galíndez podrá ser el primer arquero en atajar con la selección de Ecuador en dos Mundiales.( AFP )
Hernán Galíndez puede hacer historia en el fútbol ecuatoriano durante el Mundial 2026, pues se podrá convertir en el primer arquero en atajar en dos citas mundialistas con La Tri, pero busca manejarlo con tranquilidad.

En conversación con los medios de comunicación, durante el último entrenamiento, el golero reveló que sí conocía la estadística, pero hace muy poco se enteró de que podrá conseguirla.

“Todavía falta para el Mundial. La verdad que tengo mucha ansiedad también. Trato de disfrutar cada entrenamiento. Y siento que cada entrenamiento es uno menos que me queda hasta jugar el Mundial, luego hay que ver qué pasa”, comentó Galíndez.

El arquero agregó que siente que ha pasado rápido el tiempo desde su primera convocatoria. “Parece que hubiese llegado ayer y ya llevo cinco años en la selección. Uno trataría de que esto sea eterno, pero es inevitable que algún día llegue la despedida. Pero trato de disfrutar muchísimo”, explicó.

Finalmente, Galíndez dijo que “trato de ser feliz acá dentro. Desde el primer momento que llegué, no hay nada más importante que ponerme estos colores. Sea cual sea la competencia, es una bendición estar acá”, cerró.

En esta fecha FIFA, la selección de Ecuador enfrentará a Estados Unidos y México, luego en noviembre se medirá ante Canadá y Nueva Zelanda.

Para el Mundial de Qatar 2022, Galíndez atajó en los tres partidos de la fase de grupos y encajó tres goles.

