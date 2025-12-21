Fútbol Internacional
21 dic 2025 , 12:41

FC Barcelona cierra el 2025 con victoria sobre el Villarreal y como líder de la Liga de España

El FC Barcelona, con goles de Raphinha y Lamine Yamal, se impuso 0-2 al Villarreal en su último partido del 2025.

   
    El delantero brasilero del Barça, Raphinha, celebra con su compañero Lamine Yamal tras anotar el primer gol del equipo este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga, que disputaron Villarreal CF y el FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica.( EFE )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE y Redacción
Este domingo 21 de diciembre, el Villarreal no pudo con el FC Barcelona, que se llevó los tres puntos de la Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal.

En una primera parte frenética tuvo lugar el penalti a los doce minutos, fue anulado un gol en propia meta de Koundé y Renato Veiga fue expulsado por una entrada a Lamine.

En la segunda, el Barcelona sentenció el partido en el minuto 63 para seguir más líder de la Liga, pero también perdió a Koundé por lesión.

Tras una recuperación de los de Hansi Flick, el brasileño se metió en el área y Comesaña metió la pierna. Alberola Rojas no tuvo dudas y pitó un penalti que el brasileño convirtió engañando a Luiz Júnior para poner el 0-1 (m.12).

El delantero del Barça Lamine Yamal (2d) celebra tras anotar el segundo gol de su equipo este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga.
El delantero del Barça Lamine Yamal (2d) celebra tras anotar el segundo gol de su equipo este domingo, durante el partido de la jornada 17 de LaLiga. ( EFE )

Al Villarreal no le salía nada y, encima, en el minuto 39 quedó con un jugador menos después de la expulsión directa de Renato Veiga por una entrada a Lamine Yamal. Tras el descanso, el partido siguió con un ritmo alto, pero la intensidad fue bajando por parte de los locales.

Hasta el minuto 63, tras una jugada llena de rebotes, tiros y rechaces de la defensa amarilla, Lamine Yamal se erigió en el área para marcar el 0-2 con un disparo ajustado al palo.

El Barcelona finaliza el año con 46 puntos, a cuatro de distancia con el Real Madrid, mientras que el Villarreal no pudo evitar la primera derrota del curso en casa y pasará estas Navidades en el cuarto puesto con 35 unidades.

