06 oct 2025 , 10:59

Fabio Cannavaro es el nuevo entrenador de Uzbekistán para el Mundial 2026

Fabio Cannavaro va a dirigir a Uzbekistán en su primera participación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

   
El italiano Fabio Cannavaro ha sido nombrado entrenador de la selección de Uzbekistán, anunció este lunes la Federación de Fútbol uzbeka para el Mundial 2026.

"¡Fabio Cannavaro es el entrenador de la selección nacional de Uzbekistán!", señala el mensaje oficial en las redes sociales de la federación.

El exinternacional italiano preparará al combinado del país asiático para el Mundial de 2026, después de que la selección ya consiguió su clasificación a la cita mundialista.

Se espera que hoy Cannavaro ofrezca una rueda de prensa junto con la dirección de la Federación de Fútbol de Uzbekistán.

El exdefensa de la Juventus, Real Madrid y Parma trabajó previamente como entrenador en China y Arabia Saudí.

En su carrera, Cannavaro dirigió al Guangzhou Evergrande, Al Nassr, TJ Quanjian, Benevento, Udinese y Dinamo Zagreb. Además, el DT dirigió a la selección de China en el 2019 por dos partidos.

El debut del entrenador italiano será ante Kuwait, el 9 de octubre, y en el segundo amistoso enfrentará ante Uruguay, el 13 de octubre.

