Fútbol Internacional
24 sep 2025 , 13:07

Estudiantes critica el levantamiento de la sanción a Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

El entrenador de Estudiantes de La Plata, Eduardo Domínguez, habló de la decisión de la Conmebol al levantar la sanción de Gonzalo Plata por su expulsión por doble tarjeta amarilla.

   
    Gonzalo Plata sí podrá jugar la vuelta de la Copa Libertadores.( Redes sociales )
El Estudiantes de La Plata disputará ante Flamengo la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y la polémica del encuentro es el regreso de Gonzalo Plata al terreno de juego, tras ser expulsado en la ida.

El extremo ecuatoriano salió del campo de juego al recibir dos tarjetas amarillas; sin embargo, la Conmebol levantó la sanción de Plata y anuló la roja.

La decisión de no suspender a Gonzalo no cayó bien para el cuadro argentino, pues el entrenador de Estudiantes de La Plata lamentó la decisión

"Es algo que puede pasar y pasó, ya está. De nada sirve analizar si estuvo bien o mal expulsado o si se merecía la segunda amarilla y debía ser expulsado antes, que no se revisa”, señaló Eduardo Domínguez.

Finalmente, el estratega argentino agregó que “el ente mayor (Conmebol) es el que decide y nosotros nos tenemos que focalizar en nuestro equipo y lo que tenemos que hacer para pasar de serie. Ya está", cerró en rueda de prensa.

En el partido de ida, Plata repartió una asistencia a los 15 segundos del encuentro, pero luego salió expulsado al minuto 83 por doble amarilla.

El juego de Estudiantes de La Plata y Flamengo se disputará este jueves 25 de septiembre, a las 19:30, por la transmisión de Disney+.

