Estudiantes critica el levantamiento de la sanción a Gonzalo Plata en la Copa Libertadores

El Estudiantes de La Plata disputará ante Flamengo la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, y la polémica del encuentro es el regreso de Gonzalo Plata al terreno de juego, tras ser expulsado en la ida.

El extremo ecuatoriano salió del campo de juego al recibir dos tarjetas amarillas; sin embargo, la Conmebol levantó la sanción de Plata y anuló la roja.

La decisión de no suspender a Gonzalo no cayó bien para el cuadro argentino, pues el entrenador de Estudiantes de La Plata lamentó la decisión

"Es algo que puede pasar y pasó, ya está. De nada sirve analizar si estuvo bien o mal expulsado o si se merecía la segunda amarilla y debía ser expulsado antes, que no se revisa”, señaló Eduardo Domínguez.