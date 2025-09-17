Fútbol Internacional
17 sep 2025 , 07:46

España podría retirarse del Mundial 2026 si Israel clasifica

El portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, anunció que se está valorando la participación de la selección española de fútbol si el equipo israelí disputa el torneo.

   
    El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, asiste a un acto del partido socialista con militantes( Foto de EFE )
Fuente:
La Nación
user placeholder

Redacción
El gobierno de Pedro Sánchez puso sobre la mesa una polémica propuesta: la posibilidad de que la selección española de fútbol no asista al Mundial 2026 si Israel logra clasificar. La iniciativa, que forma parte de una ofensiva diplomática más amplia para aislar a Israel, fue anunciada por el portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Patxi López, en una conferencia de prensa.

"Se valorará solicitar que España no acuda al Mundial de Fútbol de 2026 si va Israel", declaró López, quien instó a las federaciones deportivas a excluir a Israel de las competiciones internacionales, de la misma forma que se hizo con Rusia tras su invasión a Ucrania en 2022. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, reforzó esta postura, argumentando que "el deporte no puede ser una isla independiente" de lo que sucede en el mundo.

Esta decisión del gobierno español es parte de una estrategia diplomática que busca presionar a Israel en organismos internacionales por las denuncias de crímenes de guerra en Gaza. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había reclamado la expulsión de Israel de las competiciones deportivas internacionales, comparando la situación con el caso de Rusia.

La tensión diplomática entre ambos países va en aumento. Israel acusó a Madrid de impulsar una "campaña antiisraelí y antisemita", a lo que el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, respondió con un llamado a consultas a la embajadora española en Tel Aviv.

La postura de España también se ha visto reforzada tras los incidentes ocurridos en La Vuelta a España 2025, donde manifestaciones propalestinas interrumpieron varias etapas, lo que incluso provocó la cancelación de una jornada y la caída de algunos ciclistas. Durante la carrera, el equipo Israel-Premier Tech se vio obligado a modificar su indumentaria para evitar confrontaciones con los manifestantes, retirando el nombre del país de sus maillots.

Aunque la clasificación de Israel para el Mundial 2026 es, por el momento, improbable, el anuncio del gobierno de Sánchez marca un precedente en la historia del deporte español y eleva la presión internacional para que las organizaciones deportivas tomen medidas más estrictas contra el país hebreo.

