EN VIVO | Club Brujas de Joel Ordóñez vs. Arsenal de Piero Hincapié por la Champions League

Por la sexta fecha de la fase de liga de la Champions League, el Club Brujas de Joel Ordóñez vs. Arsenal de Piero Hincapié, en el estadio Jan Breydelstadion.

El cuadro belga llega al encuentro con el debut de Ivan Leko como entrenador, tras la sorpresiva salida de Nicky Hayen por malos resultados.

Por su lado, los gunners perdieron su racha de 18 partidos sin caer entre todas las competiciones, después de perder 2-1 ante el Aston Villa.

