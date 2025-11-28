Fútbol Internacional
28 nov 2025 , 12:49

David Cabezas ya tendrá nuevo equipo para la próxima temporada

Después de la polémica salida de David Cabezas de El Nacional, el arquero ecuatoriano ya negocia con un equipo para la próxima temporada.

   
  • David Cabezas ya tendrá nuevo equipo para la próxima temporada
    David Cabezas negocia con su neuvo equipo para la próxima temporada.( API )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

David Cabezas tuvo una polémica salida de El Nacional, después de ser separado del equipo y ser cuestionada su ética, el golero ya negocia su llegada a un nuevo equipo para el 2026.

El pasado 23 de octubre, el arquero de 30 años abandonó a los puros criollos, junto a Anthony Bedoya, luego de que ambos estuvieron vinculados a supuestos amaños de partidos.

Ahora, después de más de un mes sin equipo, Cabezas ya tiene avanzadas las negociaciones con un nuevo equipo para el 2026 y se alista para cerrar su fichaje.

Lea más: Chelsea vs. Arsenal: Fecha, hora y dónde ver a Moisés Caicedo contra Piero Hincapié

De acuerdo a información del periodista Reinaldo Romero, David tiene encaminado su traspaso al Deportivo Pereira para el próximo año y es prioridad para reforzar la portería.

David Cabezas abandonó El Nacional en esta temporada.
David Cabezas abandonó El Nacional en esta temporada. ( API )

Cabezas quiere un nuevo equipo para mantener un buen nivel y seguir en consideración de Sebastián Beccacece para ser convocado en el Mundial 2026.

Lea más: LDUQ vs. IDV: la copa sí estará en el estadio Rodrigo Paz

El arquero fue llamado por el entrenador argentino para enfrentar a Venezuela y Chile en la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En esta temporada, Cabezas disputó 32 partidos con El Nacional y encajó 41 goles, solamente en nueve ocasiones mantuvo la portería en cero.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
ecuatorianos en el exterior
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
futbolistas
El Nacional
David Cabezas
Ecuador
Colombia
Noticias
Recomendadas