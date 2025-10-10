¿Conmebol cambiará a Lima como sede de la final de la Copa Libertadores?

La Conmebol designó que Lima sea la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, pero el estado político de Perú puede ser uno de los principales motivos para mover el partido a otro país.

En la madrugada de este viernes 10 de octubre ocurrió la destitución de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí a la presidencia peruana, algo que genera preocupación por la inestabilidad del país.

El portal RPP reportó que la Conmebol está analizando cambiar la sede del estadio Monumental de Lima para evitar cualquier inconveniente en el partido más importante de la competición.

Sin embargo, desde la dirigencia de Universitario han asegurado que no han recibido comunicaciones de la Conmebol para analizar mover la final del encuentro.