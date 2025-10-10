Fútbol Internacional
10 oct 2025 , 18:08

¿Conmebol cambiará a Lima como sede de la final de la Copa Libertadores?

Después de una inestable jornada política en Perú con la destitución de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí a la presidencia, la CONMEBOL analiza quitarle la sede de la final de la Copa Libertadores a Perú.

   
  • ¿Conmebol cambiará a Lima como sede de la final de la Copa Libertadores?
    La final de la Copa Libertadores 2025 se disputará en Lima, Perú.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

La Conmebol designó que Lima sea la sede de la final de la Copa Libertadores 2025, pero el estado político de Perú puede ser uno de los principales motivos para mover el partido a otro país.

En la madrugada de este viernes 10 de octubre ocurrió la destitución de Dina Boluarte y la llegada de José Jerí a la presidencia peruana, algo que genera preocupación por la inestabilidad del país.

El portal RPP reportó que la Conmebol está analizando cambiar la sede del estadio Monumental de Lima para evitar cualquier inconveniente en el partido más importante de la competición.

Lea más: EN VIVO | Estados Unidos vs. Ecuador por un amistoso de la fecha FIFA

Sin embargo, desde la dirigencia de Universitario han asegurado que no han recibido comunicaciones de la Conmebol para analizar mover la final del encuentro.

El estadio Monumental de Lima acogió la final de la Copa Libertadores del 2019.
El estadio Monumental de Lima acogió la final de la Copa Libertadores del 2019. ( Redes sociales )

Por ahora, los hinchas de Liga de Quito deberán estar atentos a la decisión de la Conmebol, mientras esperan su duelo ante Palmeiras por la ida de las semifinales.

Lea más: La emotiva iniciativa de Joao Rojas para ayudar a niños

Cabe recordar que en el 2019, la Conmebol le retiró la localía a Santiago de Chile para dársela a Lima, después de que existieron protestas sociales.

Incluso, en este 2025, la Copa Sudamericana cambió el estadio que iba a acoger la final y pasó Santa Cruz de la Sierra a Asunción.

Temas
Fútbol
Copa Libertadores
fútbol sudamericano
Fútbol internacional
Final Copa Libertadores
Copa Conmebol Libertadores
Conmebol
Conmebol Libertadores
Ecuador
Perú
Noticias
Recomendadas