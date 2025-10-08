Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 11:05

Cabo Verde no pudo asegurar su clasificación al Mundial 2026 y deberá esperar a la última fecha

Cabo Verde igualó 3-3 con Libia, por lo que no pudo conseguir su clasificación al Mundial 2026 y tendrá que esperar a la última fecha de las Eliminatorias.

   
    Cabo Verde necesita un empate para clasificar al Mundial 2026.( Redes sociales )
Fuente:
Agencias
user placeholder

EFE
Cabo Verde no pudo hacer historia y deberá esperar a la última jornada, en la que se medirán con Esuatini el próximo lunes en casa, para tratar de sellar el pase para el Mundial de 2026.

Este miércoles 8 de octubre, los tiburones verdes igualaron 3-3 en su visita a Libia, pero le bastará con un empate en la próxima fecha.

Un resultado insuficiente para que los de Pedro Leitao, que llegaban a Tripoli tras haber vencido los últimos cinco encuentros de la fase de clasificación, sumasen los tres puntos para certificar su primera presencia en la fase final de una Copa del Mundo.

Este objetivo no tardó en complicarse para el conjunto caboverdiano que al minuto de juego ya marchaba por detrás en el marcador (0-1) con un gol en propia meta del central Roberto Lopes.

Cabo Verde logró reponerse tras lograr igualar la contienda (1-1) a los treinta minutos con un cabezazo del futbolista del Vitoria de Guimaraes portugués Telmo Arcanjo.

Cabo Verde tuvo un agónico empate 3-3 con Libia.
Cabo Verde tuvo un agónico empate 3-3 con Libia. ( Redes sociales )

Sin embargo, Libia se puso en ventaja 3-1 a los 58 minutos del encuentro, pero los tiburones igualaron de nuevo el encuentro con los goles de Sidny Cabral y Willy Semedo, que firmó el 3-3 a falta de ocho minutos para la conclusión.

Ahora, Cabo Verde buscará conseguir su clasificación al Mundial 2026 ante Esuatini el próximo lunes 13 de octubre, a las 11:00.

Temas
Fútbol
Fútbol internacional
Eliminatorias
Mundial 2026
Eliminatorias Mundial 2026
eliminatorias al mundial
Cabo Verde
Ecuador
Libia
Noticias
