Fútbol Internacional
08 oct 2025 , 09:07

Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista billonario del mundo

Cristiano Ronaldo se ha convertido en el primer futbolista billonario del mundo, según Bloomberg.

   
  • Cristiano Ronaldo se convierte en el primer futbolista billonario del mundo
    Cristiano Ronaldo, figura portugesa.( ARCHIVO )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter

Cristiano Ronaldo ha alcanzado un nuevo hito en su histórica carrera, pero esta vez fuera del terreno de juego: el astro portugués se ha convertido en el primer futbolista billonario del mundo, según informó la firma financiera y de medios Bloomberg.

Con 40 años de edad, el delantero del Al-Nassr acumula una fortuna estimada en USD 1.400 millones (1.040 millones de libras esterlinas), una cifra que incluye sus ganancias como jugador, inversiones personales y lucrativos contratos de patrocinio a lo largo de dos décadas de carrera.

Lea: Bernardo Silva: “Me imagino que ganar el Mundial sería el final perfecto para la carrera de Cristiano Ronaldo”

Aunque su contrato inicial con el club de la liga saudí Al-Nassr estaba previsto hasta junio de este año, Ronaldo ha renovado por dos temporadas más. El nuevo acuerdo, según reportes, tendría un valor superior a los USD 400 millones (298 millones de libras), reforzando su estatus como uno de los atletas mejor pagados del planeta.

Con este logro, el cinco veces ganador del Balón de Oro no solo continúa marcando récords en el fútbol, sino que también redefine el concepto de éxito financiero en el deporte.

La BBC también señala que Lionel Messi, su eterno rival en los terrenos de juego, ha acumulado impresionantes cifras a lo largo de su carrera, aunque aún no alcanza el umbral de los mil millones.

Temas
Cristiano Ronaldo
CR7
Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo
Forbes
Portugal
Noticias
Recomendadas