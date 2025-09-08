Fútbol Internacional
08 sep 2025 , 13:03

Bernardo Silva: “Me imagino que ganar el Mundial sería el final perfecto para la carrera de Cristiano Ronaldo”

El futbolista del Manchester City, Bernardo Sila, habló de la importancia de Cristiano Ronaldo para la selección, al igual que el entrenador de Portugal, Roberto Martínez.

   
    Bernardo Silva elogió a Cristiano Ronaldo y esperan conseguir el Mundial 2026.( EFE )
Agencias
EFE y Redacción
Cristiano Ronaldo "es un ganador" cuyo objetivo es "ser el mejor cada día", dijo este lunes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, sobre el astro luso, al que solo separan 58 goles de la marca de los 1.000.

"Su objetivo es ser lo mejor posible hoy, esa es la clave de su longevidad (...) Es un ganador, quiere ser el mejor cada día", declaró Martínez en una rueda de prensa en Budapest.

El técnico español destacó que el futbolista del Al Nassr saudí, de 40 años, no se centra en "aspectos del futuro, sino en aspectos del día a día", y aseguró que "vive el día a día como un joven que está por primera vez en la selección nacional".

"Tiene hambre de ser el mejor (...) Lo que significa vestir la camiseta de la selección de Portugal es claramente el mensaje del capitán en el vestuario, ayuda mucho a los jugadores nuevos y a todo el grupo", subrayó.

El extremo Bernardo Silva destacó en la misma comparecencia ante los medios que ganar el Mundial de 2026 sería "el final perfecto" para la carrera de Cristiano.

Cristiano Ronaldo anotó dos goles en la victoria de Portugal a Armenia.
Cristiano Ronaldo anotó dos goles en la victoria de Portugal a Armenia. ( EFE )

"Después de todo lo que ha ganado, todavía quiere más. Me imagino que (ganar el Mundial de 2026) sería el final perfecto para su carrera", afirmó el jugador del Manchester City.

Además, añadió, "su ambición, liderazgo y experiencia en este tipo de momentos nos acercan más a nuestros objetivos".

Este martes 9 de septiembre, a las 13:45, Portugal se enfrentará a Hungría en Budapest en un partido del grupo F europeo de clasificación para el Mundial de 2026.

