08 sep 2025 , 11:06

Las bajas de Argentina para enfrentar a Ecuador por las Eliminatorias

Este martes 9 de septiembre, la selección de Ecuador se enfrentará contra Argentina por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas

   
    El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, en un partido por Eliminatorias ( Foto: Internet )
El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni, enfrentará dos bajas clave para el partido ante Ecuador, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La gran ausencia es la de Lionel Messi, quien no fue convocado por decisión técnica. Ante ello, Scaloni prepara un equipo con varias variantes respecto al once que venció a Venezuela en el estadio Monumental de River Plate.

En defensa, Cristian Cuti Romero tampoco estará disponible debido a una suspensión por acumulación de tarjetas. Su lugar en la zaga lo ocupará Leonardo Balerdi, quien busca consolidarse como una alternativa confiable en la línea defensiva.

Ambas selecciones ya tienen asegurado su boleto para la próxima Copa del Mundo. No obstante, Ecuador buscará despedirse de las Eliminatorias con una victoria ante la Albiceleste, que lidera la tabla con 38 puntos.

El partido se disputará en el estadio Monumental de Barcelona SC, en Guayaquil, a las 18:00 (hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Zapping.

