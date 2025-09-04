Fútbol Internacional
04 sep 2025 , 16:10

Bruno Henrique, de Flamengo, suspendido 12 partidos por violar el código de ética en caso de apuestas deportivas

El Superior Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil condenó a Bruno Henrique a una suspensión de 12 partidos por violar el código de ética deportiva en un caso de manipulación de apuestas deportivas.

   
    Bruno Henrique fue suspendido por 12 partidos con el Flamengo.( EFE )
Fuente:
Agencias
EFE
Este jueves 4 de septiembre, el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil condenó al futbolista Bruno Henrique, delantero del Flamengo, a una suspensión de 12 partidos por violaciones al código de ética deportiva recurrentes de su responsabilidad en un caso de manipulación de apuestas deportivas.

El máximo tribunal deportivo de Brasil, tras una audiencia que se prolongó por ocho horas, también condenó al ex delantero de la selección brasileña a pagar una multa de USD 11 000 por su comportamiento antideportivo.

Según el tribunal, Bruno Henrique compartió información privilegiada con un hermano sobre su intención de recibir una tarjeta amarilla en un partido del 1 de noviembre de 2023 en que Flamengo se midió al Santos por el Campeonato Brasileño.

La información le permitió a familiares y allegados del futbolista ganar elevados premios en apuestas en plataformas en línea.

También, Henrique es investigado penalmente por el mismo hecho y la justicia ya le abrió un juicio, pero aún no tienen fecha determinada, y las penas suman hasta 17 años y ocho meses de prisión.

La investigación, iniciada tras alertas de casas de apuestas sobre movimientos atípicos, llevó a la Policía Federal a incautar dispositivos y a analizar 3.989 conversaciones de WhatsApp, algunas de las cuales eliminadas.

El tribunal deportivo absolvió al futbolista del cargo de violaciones al artículo 243 del Código de Justicia Deportiva, que trata sobre manipulaciones para perjudicar a un equipo de forma deliberada.

Sin embargo, los magistrados, por cuatro votos a favor y uno contra, consideraron al jugador del Flamengo culpable de violaciones al código de ética deportiva, específicamente del artículo que trata sobre "actuar de forma desleal o fraudulenta, con el fin del influir el resultado de un partido, evento o equivalente".

Los abogados tanto del Flamengo como de Bruno Henrique insistieron en la inocencia del delantero y anunciaron que presentarán recursos contra la condena.

