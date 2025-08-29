Fútbol Internacional
29 ago 2025 , 11:22

Aimar Govea, ecuatoriano de 19 años, será nuevo jugador del Girona en este 2025

Aimar Govea, jugador ecuatoriano de 19 años, tiene todo cerrado para salir del Swansea City al Girona en una cesión por una temporada con opción de compra.

   
  • Aimar Govea, ecuatoriano de 19 años, será nuevo jugador del Girona en este 2025
    Aimar Govea saldrá del Swansea para jugar en el Girona.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Aimar Govea tiene inminente su llegada al fútbol español, después de ser una de las grandes promesas del Swansea de Galés, pero no sumó minutos en el primer equipo en la temporada 2024/2025.

El jugador de 19 años está cerca de convertirse en nuevo jugador del Girona para este año, en condición de cedido con opción de compra permanente.

Govea ya está en España para pasar el chequeo médico y firmar su contrato con el Girno, de acuerdo a información el periodista José Luis Artús.

Lea más: Brujas aumentó el precio de Joel Ordóñez para el Marsella

El hermano de Jordi Govea será un refuerzo importante para la filial del Girona, pero tendrá la opción de dar al salto al primer equipo a lo largo de la temporada.

Aimar Govea ha jugado en el Swansea City sub 17 y sub 21.
Aimar Govea ha jugado en el Swansea City sub 17 y sub 21. ( Redes sociales )

El futbolista ecuatoriano ha pasado toda su carrera en el Swansea, por lo que será su primera experiencia profesional afuera del fútbol inglés.

Lea más: Bayer Leverkusen aceptó la oferta del Arsenal para fichar a Piero Hincapié

En total, Govea disputó cinco partidos oficiales con el primer equipo del Swansea, mientras que fue titular en las categorías inferiores sub 17 y sub 21.

Aimar fue premiado como el mejor jugador juvenil del Swansea City en el 2024. El futbolista tiene contrato con el equipo hasta 2026.

Temas
Fútbol
ecuatorianos en el exterior
Fútbol internacional
Fútbol Europa
Fútbol España
Fútbol Inglaterra
Fútbol inglés
Mercado de fichajes
Selección de Ecuador
Jordi Govea
Ecuador
Noticias
Recomendadas