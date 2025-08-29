Aimar Govea, ecuatoriano de 19 años, será nuevo jugador del Girona en este 2025

Aimar Govea tiene inminente su llegada al fútbol español, después de ser una de las grandes promesas del Swansea de Galés, pero no sumó minutos en el primer equipo en la temporada 2024/2025.

El jugador de 19 años está cerca de convertirse en nuevo jugador del Girona para este año, en condición de cedido con opción de compra permanente.

Govea ya está en España para pasar el chequeo médico y firmar su contrato con el Girno, de acuerdo a información el periodista José Luis Artús.

El hermano de Jordi Govea será un refuerzo importante para la filial del Girona, pero tendrá la opción de dar al salto al primer equipo a lo largo de la temporada.