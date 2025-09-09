Ciclismo
09 sep 2025 , 11:05

Richard Carapaz se recuperó de una infección y ya tiene fecha para volver a competir

Richard Carapaz estuvo dos meses de baja, después de sufrir una infección gastrointestinal, pero ya decidió su siguiente desafío.

   
  • Richard Carapaz se recuperó de una infección y ya tiene fecha para volver a competir
    Richard Carapaz volverá a competir, tras dos meses de baja.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa

|
Canal WhatsApp
Newsletter

Richard Carapaz regresará a competir, después de estar dos meses sin correr por una infección gastrointestinal que lo obligó a bajarse de varias carreras importantes.

La Locomotora de Carchi no pudo estar en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España por la enfermedad y tuvo que pasar un largo proceso de recuperación.

Sin embargo, el EF Education - EasyPost anunció el regreso de Carapaz para el Giro della Toscana, una carrera de un día en Italia.

Lea más: Si un jugador de Ecuador es expulsado ante Argentina se perderá el debut en el Mundial 2026

Richie estará acompañado por el ecuatoriano Alexander Cepeda, el italiano Samuele Battistella, el danés Michael Valgren, el portugués Rui Costa, el australiano Max Walker y el británico Jack Rootkin-Gray,

El Giro della Toscana se disputará este miércoles 10 de septiembre con un recorrido de 190 kilómetros con inicio y final en Pontedera.

Lea más: Jefferson Montero insiste en la contratación de José Mourinho como entrenador de Ecuador

Carapaz tiene pactadas las carreras de: Memorial Marco Pantani (13 de septiembre) y la Classica Mateotti (14 de septiembre).

Luego competirá por la prueba de ruta en el Campeonato Mundial de Ciclismo (28 de septiembre) en Ruanda.

Temas
Deportes
Ciclismo
ciclismo Ecuador
Deportes Ecuador
Richard Carapaz cupo
Richard Carapaz
Ecuador
Italia
Noticias
Recomendadas