Richard Carapaz se recuperó de una infección y ya tiene fecha para volver a competir

Richard Carapaz regresará a competir, después de estar dos meses sin correr por una infección gastrointestinal que lo obligó a bajarse de varias carreras importantes.

La Locomotora de Carchi no pudo estar en el Tour de Francia ni en la Vuelta a España por la enfermedad y tuvo que pasar un largo proceso de recuperación.

Sin embargo, el EF Education - EasyPost anunció el regreso de Carapaz para el Giro della Toscana, una carrera de un día en Italia.

Lea más: Si un jugador de Ecuador es expulsado ante Argentina se perderá el debut en el Mundial 2026

Richie estará acompañado por el ecuatoriano Alexander Cepeda, el italiano Samuele Battistella, el danés Michael Valgren, el portugués Rui Costa, el australiano Max Walker y el británico Jack Rootkin-Gray,