Richard Carapaz se recuperó de una infección y ya tiene fecha para volver a competir

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/richard-carapaz target=_blank>Richard Carapaz</a> regresará a competir</b>, después de estar dos meses sin correr por una infección gastrointestinal que lo obligó a bajarse de varias carreras importantes. La Locomotora de Carchi<b> no pudo<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/ciclismo/richard-carapaz-no-competira-en-la-vuelta-a-espana-2025-JJ9957874 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/jugador-ecuador-expulsado-argentina-perdera-debut-mundial-2026-GJ10081520 target=_blank></a> <b></b>