Dario Essugo, sustituto de Moisés Caicedo en el Chelsea, fue operado por una lesión en el muslo

El <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/chelsea target=_blank>Chelsea</a></b> confirmó este martes que el centrocampista portugués <b>Dario Essugo</b>, fichado este verano procedente del Sporting, ha sido operado con éxito de una <b>lesión en el muslo derecho</b> que sufrió <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/consejo-moises-caicedo-piero-hincapie-fichar-arsenal-premier-league-BE10059769 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/moises-caicedo target=_blank></a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inglaterra target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>