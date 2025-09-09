Dario Essugo, sustituto de Moisés Caicedo en el Chelsea, fue operado por una lesión en el muslo

El Chelsea confirmó este martes que el centrocampista portugués Dario Essugo, fichado este verano procedente del Sporting, ha sido operado con éxito de una lesión en el muslo derecho que sufrió durante su participación con la selección sub-21 de Portugal.

El futbolista, de 20 años, se resintió en un entrenamiento con el combinado portugués y, "tras las pruebas médicas realizadas, se determinó que la cirugía era el tratamiento necesario", informó el club en un comunicado.

Essugo, considerado el sustituto natural de Moisés Caicedo en el centro del campo, estuvo en el banquillo en las tres primeras jornadas de la Premier League y fue inscrito en la lista de la Liga de Campeones.

Sus únicos minutos como jugador 'blue' los jugó en el pasado Mundial de Clubes, competición en la que el Chelsea se proclamó campeón.

"Desafortunadamente, durante este parón internacional, sentí algo en el muslo que me mantendrá fuera por un tiempo. Es frustrante empezar la temporada así, sobre todo después de haber sufrido otro revés hace poco, pero creo firmemente que todo pasa por algo. Volveré con más fuerza", expresó el jugador en su cuenta de Instagram.