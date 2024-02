"Desde finales de septiembre estaba ya activo para poder correr al 100%. No he tenido la verdad ninguna molestia y me he recuperado muy bien y lo he podido notar en estos últimos días en bici, donde otra vez sentí mi nivel y eso me ayuda mucho a seguir con este proceso que lo estoy haciendo en este 2024", dijo Richie.

"Ha sido la etapa más dura de mi vida. Sabía que estaba al 100% preparado para ese Tour de Francia y lamentablemente por una caída me tuve que ir a como quien dice a la casa. No podía continuar, tenía una rotura de rótula y eso no me permitió seguir", explicó.

Toda carrera tiene sus resbalones, pero nunca hay que dejar de creer y eso es lo que le hace a Carapaz tan especial. Humilde. No se olvida de sus raíces y gracias a sus logros le abrió la puerta del profesionalismo a varios ciclistas ecuatorianos.

"Hemos mostrado un camino a las nuevas generaciones que vienen por detrás y eso ha sido importante sobre todo para el ciclismo ecuatoriano. Para mí ha sido súper importante el ayudar a muchos deportistas de los cuales están ahora en el profesionalismo y eso la me llena de mucho orgullo, porque no solo es un triunfo personal, sino también es un triunfo como país", añadió.

Cabe recordar que para el 2023, Carapaz inició ese año en nuevo equipo en el EF Education-EasyPost, después de pasar dos años en Ineos Grenadiers.

"Es un equipo perfecto para mí, porque me siento muy bien, estoy muy feliz y sobre todo me han dado todo el apoyo, después de mi primer año que no ha sido el mejor. Me han ayudado, me han dado la mano y nada. Estoy contento de pertenecer a este equipo".

