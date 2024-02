"Si, me sorprendió Rodrigo Contreras, se ve que está en un buen estado de forma. Creo que se ha defendido muy bien. Por mi parte estoy súper contento, para mí es un inicio muy bonito de temporada".

Carapaz, quien prefirió evitar referencias a un desafortunado 2023, felicitó al conjunto de compañeros, dominadores de principio a fin en el Alto del Vino.

"Estoy muy emocionado por el día de hoy, gran etapa de todos, con cuatro escaladores en la pelea, los cuatro latinos, Rigo (Urán), (Esteban) Chaves, (Jefferson) Cepeda y yo. Nos ha servido mucho el ser mayoría y sobre todo marcar esa diferencia desde pues casi los últimos 10 km", subrayó Carapaz.

El corredor ecuatoriano, ganador del Giro 2019, no se mostró contrariado por haberse quedado a solo 17 segundos en la general.

"Contreras lo dio todo y hay que felicitarle, ya está. Mañana también es una etapa bastante decisiva y no es mucha la diferencia. No hemos hablado, pero sí tenemos la oportunidad, seguro que lo intentaremos.

Sobre la subida al Alto del Vino dijo que se trata de "una subida torturante, 1 hora de esfuerzo. La conocía porque estuve entrenando mucho por aquí cuando era juvenil y sub 23. Tenía controlado cada metro de la subida y sabía lo duro que era, al final eso también me llenó de motivación porque no sabía dónde tenía que atacar", concluyó.