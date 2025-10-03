La semana en cinco indicadores

1.- El hecho. La muerte de Efraín Fuerez , el comunero indígena de Cotacachi, pintó de tragedia este paro incierto. El hecho, atribuido por los manifestantes y defensores de derechos humanos a los militares, retrata nuevamente la desproporción con las que las fuerzas del orden reaccionan en este tipo de eventos. Más aún, cuando hay videos donde se constata que un militar propina una golpiza infame a otro de los comuneros que trataba de socorrer a Fuerez, gravemente herido.

2.- La cifra. 0 dólares de deuda con el Estado tiene hoy el grupo Noboa. Esta semana se difundió un comunicado de la familia Noboa Azín y de Leonardo Noboa Ycaza, argumentando, sin proporcionar un solo dato o detalle, que las cuentas ya están saldadas. Es decir, ya no se deben los 96 millones de dólares al SRI, pendientes desde hace varios años. Según los reportes de prensa, desde junio pasado, cuando entró en vigencia la cuestionada ley de Integridad Pública, se abrió un espacio de remisión y condonación de intereses a empresas deudoras con el Estado en temas tributarios. A ese beneficio se habría acogido el grupo Noboa. Sin embargo, el SRI no ha explicado con la transparencia del caso cómo se produjo la remisión: cuánto pagaron las empresas de la familia del Presidente y qué monto de intereses fueron borrados. Se precisa claridad en la información.

3.- El personaje. Xavier Jordán volvió a ser noticia luego de que el FBI y Homeland Security de EE.UU. allanaran violentamente su casa, ubicada en Kendall (Miami), de donde se incautaron varias cajas de documentos. Los vecinos del lugar dieron cuenta de que la tranquilidad de la zona se alteró por este operativo digno de las series policiacas. Las autoridades de ese país no han explicado los motivos de la diligencia. Sin embargo, el abogado de este sujeto, Richard Díaz, dio a conocer que el allanamiento se produjo por pedido de Ecuador, mediante cooperación judicial. Jordán tiene varias cuentas pendientes como su participación en el caso Metástasis y ahora la investigación en torno al magnicidio de Fernando Villavicencio, donde fue acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen.

4.- La frase. “La acción conjunta, efectuada en Medellín, puso fin a diez años de historia criminal de uno de los mayores dinamizadores del tráfico de drogas desde Ecuador y Colombia hacia EE.UU.”

El mayor general Carlos Fernando Triana subió esta declaración a su cuenta de X, luego de recaptura en esa ciudad a alias Fede, quien se fugó de la Penitenciaría del Litoral en junio pasado. Cayó otro de los capos de Los Choneros.

5.- El lugar. En el Consejo de la Judicatura, la noche de este viernes, se dará la sesión donde se analizará la renuncia del fiscal subrogante Wilson Toainga y se lo reemplazará por un Fiscal General temporal, luego de que la Procuraduría respondiera a una consulta institucional. La preocupación por la independencia y los intereses a los que responda el nuevo funcionario marcarán la noticia, la próxima semana.

