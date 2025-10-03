La semana en cinco indicadores

<b>2.- La cifra.</b> 0 dólares de deuda con el Estado tiene hoy el grupo Noboa. Esta semana se difundió un comunicado de la familia Noboa Azín y de Leonardo Noboa Ycaza, argumentando, sin proporcionar un...<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/exportadora-bananera-noboa-ya-no-es-empresas-mas-debe-sri-DB10220560 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/xavier-jordan-momentos-polemicos-casos-investigado-AB10223982 target=_blank></a> <b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/alias-fede-arribo-a-ecuador-tras-expulsion-de-colombia-y-fue-trasladado-a-la-roca-OA10236855 target=_blank></a> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/judicatura-reemplazo-wilson-toainga-fiscalia-OA10234486 target=_blank></a> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/codigo-rojas-ecuavisa-politica-actualidad-noticias-ecuador/paro-la-indolencia-ante-todo-OB10225847 target=_blank></a></b>