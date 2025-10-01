Economía
01 oct 2025 , 19:00

La Exportadora Bananera Noboa ya no es una de las empresas que más le debe al SRI

Según el portal del SRI, el 26 de junio de 2025 las obligaciones acumuladas eran de USD 95,4 millones; el 26 de septiembre se situaron en USD 6,2 millones, y este miércoles, 1 de octubre, en USD 3,5 millones.

   
La Exportadora Bananera Noboa, vinculada a la familia del presidente Daniel Noboa Azín, ya no es una de las empresas que más debe al Servicio de Rentas Internas (SRI). Su deuda con el fisco disminuyó progresivamente desde hace cinco meses y ahora se ubica en el puesto 159 de los mayores deudores.

Según el portal del SRI, el 26 de junio de 2025 las obligaciones acumuladas eran de USD 95,4 millones; el 26 de septiembre se situaron en USD 6,2 millones, y este miércoles, 1 de octubre, en USD 3,5 millones.

La disminución de la deuda coincidió con la entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública impulsada por el presidente Daniel Noboa, en mayo de 2025, con el carácter de económica urgente y que entró en vigencia un mes después.

En una disposición transitoria se establecía que quien pague total o parcialmente las obligaciones tributarias que le correspondan al SRI, hasta el 31 de diciembre, gozará de la remisión del 100 % de los intereses, multas y costas.

El SRI no se ha pronunciado

Aunque la Corte Constitucional declaró, el viernes pasado, la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública, los beneficios no son retroactivos. Es decir, que solo a futuro dicha remisión ya no tendrá efecto, según explicó a Televistazo Napoléon Santamaría, experto tributario.

"Rige todavía hasta el día de hoy, porque la sentencia de la Corte Constitucional, la que declara la inconstitucionalidad de toda la Ley, incluida esta remisión tributaria, todavía no se publica en el Registro Oficial"

Ecuavisa formuló un pedido de información al Servicio de Rentas Internas para conocer si Exportadora Noboa se benefició de esta figura, pero no tuvo respuesta.

Por decreto ejecutivo, desde el 25 de septiembre, Alejandra Navarrete dirige esa institución, pero en 2012 fue gerente tributaria de Corporación Noboa.

La familia Noboa dice estar al día con sus deudas

El mandatario reposteó la tarde del miércoles un mensaje en sus redes sociales, suscrito por la familia Noboa A. y por Leonardo Noboa. La carta hace alusión a 75 años de funcionamiento de las empresas de la familia.

En la parte pertinente, dice que las obligaciones de las empresas han sido pagadas en su totalidad y que actualmente la deuda con el estado es USD 0. No ha habido un pronunciamiento oficial desde del Gobierno.

