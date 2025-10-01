La Exportadora Bananera Noboa ya no es una de las empresas que más le debe al SRI

La <b>Exportadora Bananera Noboa</b>, vinculada a la familia del presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/convoy-liderado-noboa-atacado-bombas-molotov-imbabura-AJ10194523 target=_blank>Daniel Noboa Azín</a>, ya no es una de las empresas que más debe al Servicio de Rentas Internas (SRI). Su <b>deuda con el fisco disminuyó</b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/comision-seguridad-adn-fiscalizara-paro-nacional-BB10220504 target=_blank></a> <b></b><b></b>