01 oct 2025 , 19:49

Comisión de Seguridad, controlada por ADN, fiscalizará el paro nacional

ADN le ganó la disputa al correísmo para fiscalizar el paro nacional.

   
    Sesión de la Comisión de Seguridad.( Asamblea Nacional )
La fiscalización del paro nacional será realizada por la Comisión de Seguridad, controlada por la bancada de Gobierno, ADN.

Así lo decidió este miércoles 1 de octubre el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que también está en manos de ADN y sus aliados.

El CAL indicó que cuando una comisión abre un proceso de fiscalización sobre un tema, ninguna otra podrá pedir la comparecencia de autoridades para el mismo tema.

LEA: Correísmo y ADN se disputan la fiscalización del paro nacional

De esta manera, la Comisión de Garantías Constitucionales, controlada por el correísmo, quedó fuera de la fiscalización del paro. Esta bancada pretendía abordar las agresiones a manifestantes por parte de la fuerza pública.

En cambio, la de Seguridad le dará este eje: "los actos de violencia derivados a las actuaciones de la sociedad civil y fuerza pública de seguridad en el contexto de las movilizaciones iniciadas en septiembre de 2025 (Paro Nacional)".

LEA: Paro nacional | División entre organizaciones indígenas y el Pueblo Kichwa desconoce al presidente de la Federación de la Sierra Norte

