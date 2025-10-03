Judicatura deberá definir reemplazo temporal de Wilson Toainga en la Fiscalía

El 29 de septiembre, cuando corrió el rumor de que el fiscal general subrogante Wilson Toainga renunció a su cargo, y la institución salió a desmentirlo, él presentó una consulta a la Procuraduría.

Toainga pidió que se aclare qué pasaría ante su ausencia temporal.

El procurador general Juan Carlos Larrea aprovecho para contestarle qué pasaría ante su ausencia definitiva. Concluye que: "En virtud de su ausencia definitiva, resulta aplicable la figura del encargo por orden de autoridad competente".

LEA: La Fiscalía pide separar a la jueza Daniela Ayala del caso Fernando Villavicencio

Es decir, pone esa designación en manos del Consejo de la Judicatura, explica el constitucionalista, Gonzalo Muñoz. "Yo espero que la Judicatura esté a la altura de las circunstancias". ¿A quién debería escoger la Judicatura? "En mi criterio, a la carrera de fiscales, antigüedad, y por supuesto, de la puntuación que han tenido en el tiempo".

En su pronunciamiento, el Procurador recoge el criterio de la propia Judicatura, que considera que hay un vacío legal para designar al reemplazo del fiscal subrogante y le dice que "es jurídicamente procedente que se nombre de forma temporal a un fiscal encargado".

LEA: La Policía, el Ejecutivo y la Asamblea Nacional también inciden en la calidad de la justicia

Televistazo consultó al fiscal Wilson Toainga sobre su intención de ausentarse temporal o definitivamente del cargo. Por mensaje de texto se disculpó por no contestar debido a que está en una audiencia.

También preguntamos al Consejo de Participación, entidad que lleva meses de retraso en el concurso para designar al fiscal definitivo. Su presidente, Andrés Fantoni, opina que, en efecto, es la Judicatura la que debe nombrar al reemplazo de Toainga.

LEA: La Fiscalía General del Estado necesita más manos y una depuración