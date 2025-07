Como en toda historia, en la de la justicia no solo hay protagonistas, sino también actores secundarios , en este caso, instituciones secundarias, que, aunque no administren justicia directamente, tienen mucho que ver con el resultado final.

La Policía es algo así como la puerta de entrada al sistema entero, una institución con 58 mil hombres, cuya integración con el resto de la cadena de justicia es primordial. Son ellos, los policías, los que atrapan a los delincuentes y luego los entregan a un sistema en el que no tienen confianza. Roberto Santamaría, excomandante de Policía de Durán, dice:

Su reclamo no es aislado, la Policía tomó una muestra representativa de 25 056 personas detenidas en casos de flagrancia, es decir, que fueron apresados mientras cometían el delito, y encontró que tras la audiencia de flagrancia, a más de 15 000 - el 61 % - se le dictó prisión preventiva, pero a casi 10 000, - el 39 % - se le dictó medidas cautelares o, simplemente, fue dejado en libertad.

La Fiscalía reconoce las cifras, pero endilga parte de la responsabilidad a la misma Policía, que los partes no están bien hechos, que la cadena de custodia de las evidencias no es adecuada y que, sin eso, a veces, no tienen más opción que dejar libres a los acusados. Wilson Toainga, Fiscal General (E), indicó: